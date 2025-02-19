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В Польше упал обломок ракеты Falcon 9

Космическое агентство Польши: недалеко от Познани упал обломок ракеты Falcon 9
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Joe Skipper/Reuters

Рано утром 19 февраля в Коморниках под городом Познань упал обломок ракеты Falcon 9 компании Starlink, которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску. Об этом сообщило Польское космическое агентство, передает ТАСС.

«19 февраля 2025 года в 04:46–4:48 по местному времени над Польшей произошел неконтролируемый вход в атмосферу одного из элементов ракеты-носителя FALCON 9 R/B с номером NORAD / COSPAR ID 62878 / 2025-022Y», — говорится в отчете.

Ведомство уточняет, что ракета весом около четырех тонн являлась частью миссии Space X Starlink Group 11-4, стартовавшей с базы ВВС Соединенных Штатов Ванденберг в Калифорнии 1 февраля.

Польские СМИ утверждают, что о падении неизвестного объекта в Польше первыми сообщили местные жители, обратившись в правительственный центр безопасности. Очевидцы рассказали об очень яркой вспышке в небе и звуках взрывов. Объект имеет длину 1,5 метра, обернут фольгой, а из его середины выходит трубка.

До этого компания SpaceX отменила запуск ракеты Falcon 9 из-за нарушения воздушного пространства самолетами, которые пролетели рядом с ограниченной зоной стартовой площадки.

Ранее Blue Origin впервые запустила тяжелую ракету New Glenn.

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