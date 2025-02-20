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В Польше нашли неопознанный объект, который упал с высоты

Fakt: в польской деревне найден объект, который мог прилететь из космоса
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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Польше нашли неопознанный объект, который, вероятно, упал с большой высоты или даже из космоса. Об этом сообщает издание Fakt.

По данным журналистов, жительница деревни Бендзьмеровице рядом с городом Черск в Поморском воеводстве обратилась в полицию и сообщила, что в пруд на ее участке упал неизвестный предмет. Пресс-секретарь полиции Хойнице Магдалена Зблевская сообщила, что правоохранители сейчас охраняют место происшествия и выясняют, что произошло.

Об инциденте были оповещены космическое и аэронавигационное агентства, пожарная служба и другие ведомства.

19 февраля сообщалось, что в Коморниках в Польше упал обломок ракеты Falcon 9 компании Starlink, которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску. Как уточнили в Польском космическом агентстве, ракета весом около четырех тонн являлась частью миссии Space X Starlink Group 11-4, стартовавшей с базы ВВС Соединенных Штатов Ванденберг в Калифорнии 1 февраля.

Ранее в Польше упал метеозонд с маркировкой на кириллице.

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