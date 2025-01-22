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Пролетающие самолеты помешали SpaceX запустить Falcon 9

SpaceX отменила запуск Falcon 9 из-за вторжения самолетов в зону старта
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Joe Skipper/Reuters

Компания SpaceX отменила в минувшее воскресенье запуск ракеты Falcon 9 из-за нарушения воздушного пространства самолетами, которые пролетели рядом с ограниченной зоной стартовой площадки. Об этом сообщает The New York Post.

Запуск ракеты, которая должна была вывести на орбиту спутники Starlink, был отменен за 11 минут до старта.

Неясно, какой именно самолет стал причиной отмены старта. Однако в момент запланированного запуска рядом с площадкой пролетели несколько самолетов. Среди них был рейс Delta Flight 480, летевший из Лос-Анджелеса в Гонолулу, а также Southwest Flight SWA1311, который следовал из Сан-Диего в Гонолулу. Представители авиакомпаний заявили, что они следовали указаниям диспетчеров и не имели проблем с полетом.

Запуск ракеты состоялся 21 января. Ракета успешно вывела на орбиту 27 спутников Starlink.

Ранее Blue Origin впервые запустила тяжелую ракету New Glenn.

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