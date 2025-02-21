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В Луганске загорелось здание автовокзала

В Луганске произошел пожар в здании автовокзала

Здание автовокзала загорелось в Луганске. Об этом сообщил Telegram-канал «Инцидент Луганск | ЛНР».

«Жуткий пожар на автовокзале. Куча пожарных машин, скорых. Сильное задымление и запах горелого пластика», — говорится в публикации.

Как сообщили в Telegram-канале «Известия ЛНР/ДНР, Луганск/Донецк», на месте происшествия работают специалисты МЧС России.

Также источник со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по ЛНР сообщил, что пожар в здании Луганского автовокзала возник в привокзальном магазине. В результате происшествия один человек отравился угарным газом, его госпитализировали, пишут «Известия ЛНР/ДНР, Луганск/Донецк».

Также там добавили, что предположительной причиной пожара в автовокзале Луганска могло стать короткое замыкание электропроводки.

До этого в пансионате в Анапе сгорел штаб волонтеров-уборщиков мазута вместе со всей собранной волонтерами гуманитарной помощью. В основном в штабе хранились продукты. Сообщалось, что площадь пожара на объекте, расположенном в Благовещенской станице, превысила 1400 кв. м.

Ранее монахам разрешили тушить пожары.

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