Монахам российского монастыря разрешили тушить пожары

В Свердловской области появилась православная пожарная дружина под названием БОБР («Братский Отряд Быстрого Реагирования»). Об этом сообщает МЧС по региону в официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что дружина состоит из числа насельников Мужского монастыря святых царственных страстотерпцев («‎Ганина Яма»‎), которые прошли обучение.

«Теперь они самостоятельно могут тушить пожар, тем самым минимизировать ущерб от огня такого значимого, культового места»‎, — говорится в сообщении.

Как уточняет МЧС, БОБР стал первым пожарным подразделением, созданным в регионе на базе Русской православной церкви.

20 февраля в Пермском крае 15-летний подросток спас маленьких братьев и сестру во время пожара в доме. Инцидент произошел в деревне Мижуева, когда родители детей были на работе. За младшими остался присматривать старший сын. В какой-то момент дом загорелся, и подросток попытался потушить огонь, но у него ничего не вышло. Причины возгорания не уточняются.

После этого юноша стал собирать и одевать напуганных детей, а затем вывел их из дома и отвел к соседям. На место вызвали пожарных.

Прибывшие сотрудники экстренных служб ликвидировали огонь на площади 75 квадратных метров. Причину случившегося пожара устанавливают. Юношу, спасшего младших братьев и сестру, планируют наградить.

Ранее в российском городе из пожара в многоквартирном доме спасли двух человек.