Монахам российского монастыря разрешили тушить пожары

В Свердловской области появилась православная пожарная дружина под названием БОБР («Братский Отряд Быстрого Реагирования»). Об этом сообщает МЧС по региону в официальном Telegram-канале.
В ведомстве рассказали, что дружина состоит из числа насельников Мужского монастыря святых царственных страстотерпцев («Ганина Яма»), которые прошли обучение.
«Теперь они самостоятельно могут тушить пожар, тем самым минимизировать ущерб от огня такого значимого, культового места», — говорится в сообщении.
Как уточняет МЧС, БОБР стал первым пожарным подразделением, созданным в регионе на базе Русской православной церкви.
20 февраля в Пермском крае 15-летний подросток спас маленьких братьев и сестру во время пожара в доме. Инцидент произошел в деревне Мижуева, когда родители детей были на работе. За младшими остался присматривать старший сын. В какой-то момент дом загорелся, и подросток попытался потушить огонь, но у него ничего не вышло. Причины возгорания не уточняются.
После этого юноша стал собирать и одевать напуганных детей, а затем вывел их из дома и отвел к соседям. На место вызвали пожарных.
Прибывшие сотрудники экстренных служб ликвидировали огонь на площади 75 квадратных метров. Причину случившегося пожара устанавливают. Юношу, спасшего младших братьев и сестру, планируют наградить.
Ранее в российском городе из пожара в многоквартирном доме спасли двух человек.