Минюст признал иноагентами журналистов Азара и Агалакову

Минюст внес в список иноагентов журналистов Илью Азара (признан в РФ иностранным агентом) и Жанну Агалакову (признана в РФ иностранным агентом). Об этом свидетельствуют данные на сайте министерства.

В список также был внесен комик Антона Лирник и блогер Рустем Адагамов (признан в РФ иностранным агентом). В разделе с причиной внесения в список указано, что все четверо были внесены на основании статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Конкретных данных, свидетельствующих об иностранном влиянии на журналистов и комика, министерство пока не предоставило.

Недавно выяснилось, что в марте Государственная дума планирует рассмотреть в I чтении законопроект о полном запрете иностранным агентам заниматься просвещением и образованием в РФ. Об этом сообщил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

До этого сообщалось, что писатель Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (Григорий Чхартишвили) может получить новый штраф за нарушение закона об иноагентах.

Ранее суд оштрафовал блогера Варламова за отсутствие маркировки иноагента.