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Писателя Акунин могут еще раз арестовать за нарушение закона об иноагентах

В суд поступил новый протокол на Акунина за нарушение закона об иноагентах
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Alexander Zemlianichenko/AP

Писатель Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (Григорий Чхартишвили) может получить новый штраф за нарушение закона об иноагентах. Об этом РИА Новости сообщили в Таганском суде Москве.

На Акунина составлен протокол за производство или распространение распространение в сети иностранным агентом без указания маркировки. За это ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

В настоящее время суд зарегистрировал протокол в отношении Акунина, дата его рассмотрения пока не назначена.

4 декабря Таганский суд Москвы привлек Акунина к административной ответственности писателя за нарушение закона об иноагентах.

В начале августа Борис Акунин уже был оштрафован на 30 тыс. рублей по закону об иноагентах.

Против Акунина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации об армии России).

В декабре 2023-го Борис Акунин провел разговор с пранкерами Вованом и Лексусом, думая, что беседует с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время диалога он назвал ракетные удары ВСУ по Крыму обоснованными.

Ранее суд арестовал имущество Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом).

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