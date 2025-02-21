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Путин пошутил про совет «Росатома» и Курчатовского института

Путин ответил шуткой на создание совета «Росатома» и Курчатовского института
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин, комментируя создание объединенного совета по стратегическому развитию «Росатома» и Курчатовского института, иронично заметил: «Совет да любовь!». Об этом он заявил на пленарной сессии Форума будущих технологий, пишет РИА Новости.

«Что создали? Совет? Совет да любовь», — сказал глава государства.

Отмечается, что новый орган призван координировать деятельность госкорпорации «Росатом» и НИЦ «Курчатовский институт» в рамках единого научно-технологического и производственно-экономического комплекса. Ключевая роль Курчатовского института в этом союзе – формирование передовых научно-технических решений на основе фундаментальных исследований и разработок. «Росатом» же будет отвечать за быстрое внедрение этих разработок в производство и их коммерциализацию.

Также сегодня на пленарной сессии Форума будущих технологий Путин поручил правительству разработать надведомственный механизм управления технологическим развитием страны.

Ранее глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что если бы санкций не было, их надо было бы ввести хотя бы на время.

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