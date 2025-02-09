Президент Курчатовского института рассказал о пользе санкций

Михаил Ковальчук заявил, что если бы санкций не было, их надо было бы ввести

Глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук высказал свое мнение об антироссийских санкциях. Его слова приводит «Коммерсантъ».

«Если бы санкций не было, их надо было бы ввести хотя бы на время», — сказал он.

По словам Ковальчука, они заставляют Россию восстанавливать свой технологический суверенитет.

При этом он отметил, что санкции и разрыв сотрудничества в сферах науки и культуры задевают обе стороны.

«Ученые должны общаться, идеи циркулировать, взаимодействие обогащать. От разрыва этих связей всем плохо», — добавил он.

До этого Ковальчук в ходе выступления с лекцией в Политехническом университете Петра Великого оценил способность США догнать Россию по уровню ядерного вооружения. По его словам, Соединенным Штатам придется долго догонять Российскую Федерацию по уровню ядерного вооружения, а также в развитии гиперзвуковых технологий.

Ранее Ковальчук заявил о лидерстве «Росатома» в строительстве экспортных энергоблоков.