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Трое украинских подростков помогали мужчинам незаконно пересечь границу

На Украине поймали трех подростков, которые незаконно работали проводниками через границу
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Global Look Press

Пограничники в Черновицкой области на западе Украины задержали нарушителей призывного возраста, которых из страны пытались вывести 16-летние подростки. Об этом сообщили в украинской погранслужбе.

Отмечается, что от каждого военнообязанного подростки получили до €8 тыс. Фотоловушка пограничников засекла нарушителей возле поселка Красноильск.

«На Буковине пограничники задержали группу нарушителей, которых через границу вели подростки. Трем из проводников — всего 16 лет, а их 19-летнего напарника задержали», — говорится в сообщении.

Несовершеннолетних нарушителей передали их родителям. В отношении незаконных проводников завели уголовное дело.

Недавно издание «Страна» со ссылкой на депутата Рады Георгия Мазурашу сообщило, что закрытые границы Украины с другими странами и ужесточение мероприятий украинских властей по мобилизации населения стали главными причинами, почему граждане покидают страну.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на анонимно опрошенных киевлян писало, что взятка ТЦК или руководству предприятия за «серую» бронь от мобилизации составляет $15 тыс. — примерно столько могут заплатить не желающие воевать жители Киева.

Ранее на Украине не стали арестовывать депутата, помогавшего знакомым покинуть страну.

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