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Киевляне рассказали, сколько стоит избежать мобилизации

ТАСС: киевляне сообщают, что взятка за бронь от мобилизации составляет $15 тыс.
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Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Взятка ТЦК или руководству предприятия за «серую» бронь от мобилизации составляет $15 тыс. — примерно столько могут заплатить не желающие воевать жители Киева, сообщает ТАСС со ссылкой на анонимно опрошенных киевлян.

Официально власти Украины разрешают некоторым стратегическим предприятиям бронировать своих сотрудников от мобилизации, но иногда сотрудники ТЦК мобилизуют даже забронированных сотрудников.

«В феврале нужно обновить бронирование. Естественно, к предприятиям предъявляют более жесткие требования, а процент возможной брони сильно снижен. Если раньше, допустим, предприятию можно было бронировать 10 человек, то сейчас 5 или 6», — рассказал один из киевлян.

Другие жители Киева отмечают, что сотрудникам приходится платить взятки руководству, чтобы забронировали именно их. Иначе существует очень высокий шанс того, что сотрудник-мужчина, который вышел из дома на работу, в магазин или по своим делам, будет остановлен на улице сотрудниками ТЦК и в итоге отправлен на фронт, как пояснил еще один опрошенный киевлянин.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что украинских военных техников, которые занимаются обслуживанием ракетных систем IRIS-T, начали переводить в пехотные подразделения ВСУ.

Ранее главком ВСУ заявил, что мобилизация не закрывает потребности армии.

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