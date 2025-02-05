На Украине не стали арестовывать депутата, помогавшего знакомым покинуть страну

Суд в Киеве оставил на свободе депутата, переправлявшего людей через границу

Печерский районный суд Киева не стал заключать под стражу депутата Верховной рады Константина Бондарева, которого подозревают в незаконной переправке своих приятелей через границу. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Никто никуда не пересекал границу, я не создавал никаких условий. Хотелось бы увидеть действительно документы и уже серьезно поработать с этим. Я точно не имел никаких намерений кого-то переправлять», — заявил парламентарий на заседании.

По версии следствия, мужчина организовал транспортировку знакомых через границу под видом водителей. Прокуратура требовала ареста с залогом в 100 млн гривен, однако суд решил выпустить Бондарева под личное обязательство.

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