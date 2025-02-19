Удар по «теневому флоту», банкам и экспорту: что будет в 16-м пакете санкций ЕС?

Послы ЕС утвердили 16-й пакет санкций против РФ с запретом на импорт алюминия

Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций в отношении России, сообщают СМИ. Официально принять его планируют 24 февраля — в третью годовщину начала спецоперации на Украине. Кто пополнит санкционные списки и почему Европа не хочет отказываться от рестрикций — в материале «Газеты.Ru».

Послы стран — членов Евросоюза 19 февраля утвердили 16-й пакет санкций в отношении России. Об этом со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС сообщил корреспондент ТАСС.

По словам собеседника агентства, решение будет формально утверждено главами МИД стран сообщества 24 февраля. После оно будет опубликовано в Официальном журнале ЕС, и 16-й пакет санкций вступит в силу.

Газета Financial Times со ссылкой на источники уточнила, что в него войдут 13 банков, которые будут отключены от глобальной платежной системы SWIFT, а также «больше физлиц и компаний». По данным Reuters, речь идет о по меньшей мере 48 физических и 35 юридических лицах. Под санкции попадут новые люди и организации, которые, как считают в ЕС, помогают Москве продолжать боевые действия на Украине.

Кроме того, в Россию запретят импорт игровых консолей, джойстиков и авиасимуляторов. Из России — экспорт хрома, необработанного алюминия и ряда химикатов.

Ограничения введут в отношении 73 судов, которые якобы входят в российский «теневой флот». Bloomberg также сообщает, что новые санкции предусматривают запрет на осуществление транзакций с некоторыми российскими портами и аэропортами.

Как передает AFP, ЕС в рамках 16-го пакета введет запрет на вещание восьми российских СМИ в странах объединения.

По данным Politico, Евросоюз также запретит обслуживание газо- и нефтеперерабатывающих заводов. При этом новый пакет санкций, как подчеркивает издание, не содержит полный запрет на российский СПГ.

Венгрия добилась исключения

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что в 16-м пакете санкций предусмотрены исключения для его страны. Будапешт добился разрешения использовать российские нефтепродукты, импортируемые компанией MOL после производства на НПЗ Slovnaft в Братиславе.

Кроме этого, страна сумела сохранить исключение из санкций Евросоюза для российской компании «Метровагонмаш», которая занимается обслуживанием метро в Будапеште.

«Мы предотвратили введение санкций в отношении 27 физических лиц и организаций. Они хотели снова ввести санкции против патриарха Кирилла, но мы предотвратили это, потому что, если мы внесем церковных лидеров в санкционный список, мы лишим сами церкви возможности ходатайствовать о мире», — уточнил глава венгерского МИД.

По его словам, Венгрия также наложила вето на решение включить в санкционные списки два российских футбольных клуба и Олимпийский комитет России.

Взять в санкции в свои руки

Евросоюз не намерен отказываться от антироссийских санкций, несмотря на то, что в США уже высказываются о вероятном ослаблении ограничений. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС должен взять вопрос санкций против России в свои руки.

«Я думаю, очевидно, что, исходя из действий администрации Трампа, для ЕС будет необходимо в большей степени самостоятельно решать вопросы, связанные с безопасностью. Это также касается санкционной политики», — отметил он.

Госсекретарь США рассказал, когда могут отменить санкции против России США сохранят санкции против России до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении... 19 февраля 08:23

Эту позицию поддерживает и глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, санкции против России — это «козырь», от которого Евросоюз не должен отказываться.

«Глупо отказываться от сильной карты, которую мы имеем на руках. Почему россияне хотят отмены санкций? Потому что они причинили им боль, и [россияне] хотят вернуться к обычному бизнесу. Это сильная карта, которую мы имеем в руках, и мы не должны ее отдавать», — заявила Каллас.

Глава дипломатии ЕС призвала страны содружества не недооценивать собственную силу, поскольку экономика РФ якобы находится «в плохом состоянии». По мнению Каллас, Россия хочет, чтобы в мире поверили, что она самая сильная, однако «это не так».

При этом портал EUobserver пишет, что, если США все-таки примут решение снять введенные ограничения, санкционные списки Европы утратят силу и станут «безобидными». При этом портал уточняет, что в этом случае «ЕС все еще сможет оставить себе €200 млрд замороженных российских активов».