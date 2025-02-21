«Болезненно, но не фатально»: раскрыты последствия 16-го пакета санкций ЕС

Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций в отношении РФ, но вошедшие в него ограничения не смогут существенно повлиять на российскую экономику. Основным стал запрет на закупку первичного алюминия, но на страны Европы приходится только 6% экспорта, объяснил экономический обозреватель Tsargrad.tv Юрий Пронько.

Основным рынком сбыта российского алюминия являются Юго-Восточная Азия, поэтому выпадение 6%, приходившихся на ЕС, особо на состоянии отрасли не скажется, считает эксперт.

«Это неприятное событие, но не фатальное», — подчеркнул он.

Помимо этого, в черном списке ЕС могут оказаться 73 нефтяных танкера из так называемого теневого флота. Относительно нефти есть и другие ограничения. По словам Пронько, здесь тоже не стоит ждать глобальных изменений. До сих пор важной проблемой был отказ страховать компании из-за уже действующих санкций, были проблемы с заправкой и техобслуживанием судов. Однако за последнее время был создан институт страхования российских танкеров, покрывающий связанные с их эксплуатацией риски.

«И, в принципе, выстроена логистика, позволяющая обслуживать эти суда в странах, которые не являются недружественными, — подчеркнул экономист. — То есть и здесь укус, скажем так, болезненный, но тоже не критический».

Напомним, официально принять очередной пакет санкций ЕС планирует 24 февраля — в третью годовщину начала спецоперации на Украине. Какие еще рестрикции в него вошли и почему Европа не хочет отказываться от санкционной политики — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Евросоюз запретит продавать джойстики и игровые приставки в России.