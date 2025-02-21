Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кельне из-за чемодана эвакуировали собор

Bild: Кельнский собор эвакуировали из-за чемодана на двери главного входа
close
Thilo Schmuelgen/Reuters

Кельнский собор эвакуировали из-за подозрительного чемодана с колесиками, который висел на дверной ручке главного входа в здание. Об этом сообщает Bild.

Собор закрыли — на место прибыли сотрудники правоохранительных органов с собаками, а также специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ, которые проводят проверку подозрительного предмета. Представитель собора выразил надежду, что скоро сможет сообщить, что все в порядке.

По данным Bild, в это время в Кельне находится канцлер ФРГ Олаф Шольц. Уточняется, что его выступление в рамках предвыборной кампании пройдет на кельнской ярмарке.

В июне прошлого года в Кельне из-за подозрительной находки отложили старт мероприятия, приуроченного к 20-й годовщине устроенного неонацистами взрыва, в котором должен был принять участие президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

В апреле газета Bild писала, что людей эвакуировали в Кельне после обнаружения бомбы времен Второй мировой войны.

Ранее в Крыму автобус с детьми загорелся во время движения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами