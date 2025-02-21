В Кельне из-за чемодана эвакуировали собор

Кельнский собор эвакуировали из-за подозрительного чемодана с колесиками, который висел на дверной ручке главного входа в здание. Об этом сообщает Bild.

Собор закрыли — на место прибыли сотрудники правоохранительных органов с собаками, а также специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ, которые проводят проверку подозрительного предмета. Представитель собора выразил надежду, что скоро сможет сообщить, что все в порядке.

По данным Bild, в это время в Кельне находится канцлер ФРГ Олаф Шольц. Уточняется, что его выступление в рамках предвыборной кампании пройдет на кельнской ярмарке.

В июне прошлого года в Кельне из-за подозрительной находки отложили старт мероприятия, приуроченного к 20-й годовщине устроенного неонацистами взрыва, в котором должен был принять участие президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

В апреле газета Bild писала, что людей эвакуировали в Кельне после обнаружения бомбы времен Второй мировой войны.

Ранее в Крыму автобус с детьми загорелся во время движения.