В Крыму автобус с детьми загорелся во время движения

В Крыму пожарные ликвидировали возгорание автобуса, в котором ехали дети. Об этом сообщает администрация Белогорского района республики в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел в селе Русаковка. Школьный автобус следовал по маршруту, но в какой-то момент произошло замыкание проводки. В результате загорелась приборная панель, огонь перекинулся на другие части автобуса.

Водитель и сопровождающая оперативно отреагировали на ситуацию, они эвакуировали учащихся, никто из них не пострадал. После произошедшего их доставили в школу.

До этого на автодороге «Урал» загорелся автобус, следовавший из Махачкалы в Уфу. Приехавшие на место пожарные ликвидировали возгорание за 18 минут. По какой причине произошел инцидент, не уточняется.

В момент аварии в салоне находились три водителя и девять пассажиров, никто их них не пострадал. Всех направили в ближайшую гостиницу.

Ранее в Канаде пассажирский самолет загорелся после посадки.