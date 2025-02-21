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Украинская писательница оскорбила таксиста-ветерана за русский язык

На Украине писательница Ницой возмутилась таксистом, говорящим по-русски
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Darrin Zammit Lupi/Reuters

Украинская писательница Лариса Ницой поспорила о русском языке с таксистом-ветераном. Об этом она рассказала в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ницой потребовала, чтобы водитель прекратил говорить по-русски. На это таксист ответил, что прошел через военные действия, поэтому будет общаться «как ему удобно».

Ницой, в свою очередь заявила, что этот опыт не имеет никакого значения, поскольку водитель «притянул с войны русский мир и продолжает его тут утверждать». Кроме того, автор предположила, что ветеран может быть диверсантом, ведь разговаривает на русском языке.

21 февраля стало известно, что петиция с призывом запретить песни на русском языке на Украине набрала необходимые 25 тысяч подписей.

Петиция была опубликована на сайте украинского правительства 17 февраля. Ее автор предложил заблокировать песни на русском языке, в том числе и украинских исполнителей, на популярных стриминговых сервисах Apple Music, Spotify и других. Он утверждал, что русскоязычная музыка может нести в себе идеи и послания, вредящие украинской идентичности и формирующие негативное отношение к Украине.

До этого в Российском обществе «Знание» оценили риски для Украины из-за запрета русского языка. По мнению гендиректора организации Максима Древаля, это может привести страну к потери государственности, а также расколу общества и глубокому кризису. Это, по его словам, касается не только Украины, но и других стран, запрещающих гражданам говорить на русском языке. А именно Эстонии, Латвии, Литвы и Молдавии.

Ранее на Украине заявили, что русский язык стал маркером «своих и чужих».

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