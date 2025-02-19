В Татарстане полицейский торговал наркотиками

В Черемшанском районе Татарстана сотрудник полиции пытался продать наркотики местному жителю. Об этом сообщает сообщает прокуратура республики.

По данным следствия, страж порядка предложил знакомому купить у него наркотик за пять тысяч рублей, потенциальный покупатель отказался от предложения и обратился к коллегам полицейского с заявлением.

В результате наркосбытчика задержали, он уволен из органов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков, ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в доме у задержанного за наркотики жителя ХМАО нашли гашиш в кошачьем лотке. Стражи порядка поймали наркоторговца в поселке Зеленоборск. 40-летний местный житель был задержан на улице после того, как продал наркотик весом 0,41 грамма за 2,5 тыс. рублей. Против мужчины, ранее судимого за разбои и грабеж, возбудили два уголовных дела по статьям о незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотических средств в значительном размере. Рецидивисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее россиянин спрятал наркотики в кошачьем лотке и попался.