В Татарстане приняли закон против пропаганды чайлдфри

Депутаты госсовета Татарстана приняли закон, защищающий детей от пропаганды чайлдфри. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента, передает РИА Новости.

Изменения внесены в закон о мерах защиты прав и интересов ребенка. Статья дополнится положением о защите несовершеннолетних детей от информации, пропагандирующей отказ от деторождения.

Депутат госсовета Алсу Надршина, представляя законопроект, отметила, что инициатива позволит защитить и укрепить традиционные семейные ценности.

В пресс-службе заявили, что документ разработан в целях приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным.

В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри. Документом запрещается информация, которая пропагандирует отказ от деторождения в СМИ, фильмах, интернете и рекламе. За нарушение гражданам грозит штраф в размере до 100 тыс. рублей, должностным лицам — до 200 тыс. рублей, юрлицам — до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее первый приговор за пропаганду чайлдфри вынесли в Севастополе.