Россиянам рассказали, как защититься от вспышки метапневмовируса

Россиян напугали сообщения о стремительном распространении метапневмовируса, случаи заражения которым фиксируют уже в нескольких регионах страны. Сейчас важно соблюдать меры профилактики, в том числе избегать мест скопления людей и носить маски, предупредил в беседе с 360.ru вирусолог, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев.

При заражении метапневмовирусом температура поднимается под 38 градусов, больной начинает сильно кашлять, у него наблюдаются одышка и озноб, причем жаропонижающие не помогают. Болезнь в отдельных случаях может перерасти в бронхит или пневмонию, а способ заражения не отличается от других вирусных инфекций, отметил врач.

«[Метапневмовирус] передается от человека к человеку. Конечно, он может передаваться еще и через предметы. Но через предметы это значительно в меньшей степени, а от человека к человеку это как раз очень эффективная для вируса манера», — подчеркнул Зуев.

Он призвал носить маски, избегать мест с большим скоплением людей и одеваться по погоде, стараясь не мерзнуть. Можно также помочь своему иммунитету, укрепив его здоровым образом жизни, в том числе утренней зарядкой, добавил медик. При первых признаках заражения следует оперативно обратиться за помощью, так как только врач может определить диагноз и назначить правильное лечение, подчеркнул он.

Что касается появления вируса, то в последние годы это уже привычная картина – на фоне того, что люди стали больше путешествовать, жители разных стран контактируют с новыми для себя возбудителями, откуда и возникают подобные заболевания, пояснил вирусолог.

Напомним, сообщалось, что случаи заболевания метапневмовирусом фиксируют в Свердловской области, Бурятии и республике Алтай. Власти этих регионов закрывают на карантин школы и детские сады. Помимо метапневмовируса, фиксируются вспышки COVID-19 и гриппа А и В.

Россиян ранее предупредили о приближающемся подъеме заболеваемости ОРВИ.