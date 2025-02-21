Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о приближающемся подъеме заболеваемости ОРВИ

Врач Иванов: следующий подъем заболеваемости ОРВИ придется на конец зимы
close
Алексей Куденко/РИА «Новости»

На конец зимы – начало весны прогнозируется следующий подъем заболеваемости ОРВИ. Это характерно для каждого сезона, так как способствуют такой ситуации ослабленный иммунитет россиян и погодные изменения, рассказал RT врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

К концу зимы иммунная система жителей на фоне долгого дефицита солнечного света и, как следствие, витамина D становится ослабленной. При этом наблюдаются резкие колебания температурного режима, а в условиях влажности вирусы распространяются быстрее. Все это – факторы, провоцирующие новую волну заражений, пояснил врач.

Из-за неблагоприятной погоды и обострения хронических заболеваний увеличивается угроза более сложного протекания ОРВИ, предупредил он.

«Люди болеют дольше и тяжелее, чаще сталкиваются с осложнениями, требующими госпитализации», — пояснил Иванов.

Возрастает угроза подхватить вирус в условиях скученности людей, особенно в закрытых пространства – офисах, ТЦ, общественном транспорте, поэтому по возможности лучше избегать подобных мест, заключил врач.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, в России с 10 по 16 февраля 932 тыс. человек заразились респираторными вирусными инфекциями, что на 7,7% больше показателя прошлой недели. Неделей ранее этот показатель увеличился на 14%. Средний показатель заболеваемости по стране превышен в 49 регионах, в 30 за указанный период на 30% выросло количество госпитализаций.

Ранее ученые предупредили о незаметном распространении среди людей птичьего гриппа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами