Стало известно о распространении метапневмовируса в трех российских регионах

SHOT: метапневмовирус из КНР выявили в Свердловской области, Бурятии и на Алтае

Заболевания метапневмовирусом фиксируют в Свердловской области, Бурятии и республике Алтай. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Вспышка метапневмовируса человека (hMPV) была зафиксирована в Китае в начале января этого года.

«Наличие метапневмовируса медики уже подтвердили в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай. По статистике, больше половины заболевших — дети», — заявил канал.

По его информации, власти этих регионов закрывают на карантин школы и детские сады. Помимо метапневмовируса, фиксируются вспышки COVID-19 и гриппа А и В.

Как отмечает SHOT, у заболевших высокая температура в районе 38 градусов, которая не спадает неделю, озноб, сильный кашель и одышка. Такие же жалобы наблюдались у российских туристов, которые подхватили этот вирус на курортах Китая и Индии.

В отличие от других респираторных заболеваний, метапневмовирус часто поражает нижние дыхательные пути, что повышает риск осложнений и может провоцировать хронические воспалительные процессы, сообщала «Газете.Ru» терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.

Особенно подвержены заражению новорожденные, пожилые люди, пациенты с иммунодефицитом и люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей, подчеркнула терапевт.

Ранее в российском городе ввели масочный режим из-за вируса.