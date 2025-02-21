Молодая пара из Кузбасса получила 35 лет на двоих за диверсии на ж/д

Парень и девушка получили 19 и 16 лет за диверсии в Анжеро-Судженске и Томске

Парня и его девушку из Кузбасса приговорили к 19 и 16 годам лишения свободы за диверсии. Об этом сообщили в пресс-службе Кемеровского областного суда.

Речь идет о Егоре Ермакове и Виктории Голушко, которые были в числе восьми фигурантов, осужденных за диверсии на территории России в пользу Киева. Преступления пара совершила в Анжеро-Судженске и Томске.

С февраля по апрель 2023 года осужденные подожгли несколько объектов железнодорожной инфраструктуры. Являясь безработными, они действовали за денежное вознаграждение.

«Поджигали именно объекты железнодорожной инфраструктуры, поскольку, по замыслу куратора, дававшего указания из Калининграда посредством… мессенджеров, эта деятельность приносила наибольший вред России», — пояснили ТАСС в УФСБ.

В итоге суд осудил юношу на срок 19 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии строгого режима. Девушке назначили 16 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Подмосковье вынесли приговор молодому человеку за диверсию и госизмену.