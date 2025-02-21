В Москве рассмотрят жалобу Дудя на иноагентский штраф

В марте Московский городской суд рассмотрит жалобу на штраф в размере 40 тысяч рублей, назначенный блогеру Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

«Рассмотрение жалобы назначено на 12 марта», — говорится в сообщении.

В январе 2025 года стало известно о деле против Дудя из-за отсутствия маркировки иноагента.

7 февраля в Мосгорсуде зарегистрировали апелляционную жалобу Дудя на назначение ему штрафа.

В августе 2024 года Таганский суд Москвы оштрафовал блогера на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете. Судом было установлено, что с марта по май 2024 года Дудь распространил пять материалов в своем Telegram-канале без указания на то, что они произведены иноагентом или касаются его деятельности.

Ранее стало известно, что контент Дудя и Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) оплачивала украино-израильская компания.