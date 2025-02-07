Юрий Дудь обжаловал штраф за нарушение закона об иноагентах

Апелляционную жалобу блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) на назначение ему штрафа за отсутствие маркировки иностранного агента зарегистрировали в Мосгорсуде, сообщает ТАСС.

Дата рассмотрения жалобы судом пока не назначена.

Минюст РФ внес Юрия Дудя в реестр иноагентов 15 апреля 2022 года. Позже суд в Москве оштрафовал его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.

В августе 2024 года Таганский суд Москвы оштрафовал блогера на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете. Судом было установлено, что с марта по май 2024 года Дудь распространил пять материалов в своем Telegram-канале без указания на то, что они произведены иноагентом или касаются его деятельности.

О новом деле против Дудя стало известно в январе 2025 года.

Ранее сообщалось, что контент Дудя и Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) оплачивала украино-израильская компания.