Стало известно о еще одном штрафе Дудя

Дудю грозит еще один штраф за отсутствие плашки иноагента

Блогеру Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) грозит очередной штраф за производство и распространение материалов без указания им соответствующего статуса иноагента. Об этом сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Как следует из картотеки Кузьминского районного суда, Дудю инкриминируют обвинение по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ.

Блогера в 2024 году дважды штрафовали на 40 и 45 тысяч рублей. Обвинение также вменяли за отсутствие маркировки иностранного агента в контенте Дудя.

Кроме того, в декабре сообщалось, что Дудь может стать фигурантом уголовного дела за нарушение правил деятельности иностранного агента. В случае возбуждения дела блогер может быть лишен свободы на срок до двух лет.

Дудя признали лицом, выполняющим функции иностранного агента, 15 апреля 2022 года. Летом того же года суд назначил Дудю штраф в размере 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что контент Дудя и Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) оплачивала украино-израильская компания.