Первый приговор за пропаганду чайлдфри вынесли в Севастополе

Жительнице Севастополя назначили первый в России приговор за пропаганду чайлдфри

Жительнице Севастополя назначили первый в России приговор за пропаганду чайлдфри. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на правоохранительные органы региона.

«Сотрудники полиции составили административный протокол по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ. По решению суда женщине назначено наказание в виде штрафа 50 тысяч рублей», — сообщили источники издания.

Уточняется, что женщина вела страницу в социальных сетях, на которой публиковала материалы с призывами следовать образу жизни чайлдфри и вести беспечный образ жизни. После того, как в ноябре 2024 года закон о запрете пропаганды чайлдфри был принят в парламенте и подписан президентом России Владимиром Путиным, женщина не стала удалять эти материалы.

До этого РКН объявил о разработке критерии ограничения доступа к пропаганде отказа от деторождения.

Согласно проекту, блокироваться будет информация, убеждающая в необходимости отказа от деторождения, оправдывающая данный отказ и представляющая бездетность как предпочтительный жизненный выбор.

Ранее в Госдуме оценили идею вырезать из всех фильмов упоминание чайлдфри.