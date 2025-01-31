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Первый приговор за пропаганду чайлдфри вынесли в Севастополе

Жительнице Севастополя назначили первый в России приговор за пропаганду чайлдфри
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Shutterstock

Жительнице Севастополя назначили первый в России приговор за пропаганду чайлдфри. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на правоохранительные органы региона.

«Сотрудники полиции составили административный протокол по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ. По решению суда женщине назначено наказание в виде штрафа 50 тысяч рублей», — сообщили источники издания.

Уточняется, что женщина вела страницу в социальных сетях, на которой публиковала материалы с призывами следовать образу жизни чайлдфри и вести беспечный образ жизни. После того, как в ноябре 2024 года закон о запрете пропаганды чайлдфри был принят в парламенте и подписан президентом России Владимиром Путиным, женщина не стала удалять эти материалы.

До этого РКН объявил о разработке критерии ограничения доступа к пропаганде отказа от деторождения.

Согласно проекту, блокироваться будет информация, убеждающая в необходимости отказа от деторождения, оправдывающая данный отказ и представляющая бездетность как предпочтительный жизненный выбор.

Ранее в Госдуме оценили идею вырезать из всех фильмов упоминание чайлдфри.

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