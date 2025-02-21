Авиаэксперт оценил перспективу возвращения Boeing в Россию

На фоне потепления отношений России и США появились сообщения о возможном возвращении в Россию американской компании Boeing. Однако официально об этом не заявлялось, а перед тем, как строить такие планы, нужно распутать «санкционный клубок», считает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. В беседе с 360.ru он подчеркнул, что решение будет не за компанией, а за политиками.

«Я бы не стал строить иллюзий. Дело в том, что и наша промышленность, и наши авиакомпании, и наш финансовый сектор обложены таким количеством санкций, что, прежде чем говорить о возвращении Boeing, неплохо бы вообще распутать этот клубок санкционный», — подчеркнул эксперт.

От самой корпорации в этом вопросе зависит немногое, поэтому в любом случае придется дождаться снятия ограничений. Пока они есть, на внешнем уровне, компании не могут даже взаимодействовать друг с другом, проводить платежи из-за отключения системы SWIFT, пояснил Гусаров.

Важным вопросом для России является закрытие доступа к иностранным самолетам, на фоне чего важно получить возможность приобретения воздушных судов из-за рубежа хотя бы на время, так как поставки отечественных задерживаются.

Что касается Boeing, то этой корпорации самой крайне выгодно сотрудничество с РФ, так как она нуждается в изделиях из российского титана. По словам эксперта, до пандемии каждый третий самолет Boeing изготавливался именно из него, заменить эти объемы практически невозможно. Но даже если компания сможет вернуться, не стоит надеяться на масштабное взаимодействие, так как на фоне постоянно меняющихся настроений на Западе России важно, чтобы две трети флота были отечественными, заключил Гусаров.

Напомним, предполагается, что Boeing начнет поставки в два этапа: на первом из них компания разрешит продажу старых воздушных судов в основном из дружественных стран, а уже на втором – снимет все ограничения и позволит российским компаниям закупаться напрямую у производителя. Взамен они рассчитывают на возобновление поставок титана, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали информацию о желании Boeing вернуться в Россию.