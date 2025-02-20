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В Кремле прокомментировали информацию о намерении Boeing вернуться в РФ

Песков: Кремль не видел информацию о планах Boeing вернуться в РФ
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами прокомментировал информацию о том, что американская корпорация по производству авиационной техники Boeing хочет вернуться в Россию.

«Нигде не видели ни одного заявления представителей компании об этом. Здесь какие-то рассуждения вряд ли уместны», — сказал представитель Кремля.

20 февраля SHOT писал, что Boeing планирует вернуться на рынок России. По информации канала, компания готова позволить авиакомпаниям России закупать самолеты и наладить поставки запчастей на отечественный рынок в обмен на российский титан.

Отмечалось, что сначала корпорация планирует разрешить поставки в РФ своих старых самолетов, которые продают другие перевозчики. Затем будут сняты все ограничения, российские компании смогут оформлять заказы напрямую у производителя. Поставки запчастей американская компания рассчитывает возобновить сразу после отмены антироссийских санкций.

Ранее в Госдуме назвали компании, которые вернутся в Россию.

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