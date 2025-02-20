Ради титана. Boeing захотел вернуться в Россию?

Американская авиастроительная корпорация Boeing может вернуться на российский рынок, пишет SHOT. Взамен они рассчитывают на возобновление поставок титана. В Boeing пока не прокомментировали эту информацию. При этом ранее в компании заявляли, что в Россию в ближайшие 20 лет самолеты поставлять не собираются.

Американская корпорация Boeing может вернуться на российский рынок, получив взамен титан, пишет Telegram-канал SHOT.

Boeing сейчас планирует начать поставки в два этапа: на первом из них компания разрешит продажу старых воздушных судов в основном из дружественных стран, а уже на втором – снимет все ограничения и позволит российским компаниям закупаться напрямую у производителя.

Лизингодатели уже ведут закулисные переговоры с российскими компаниями о том, какие именно самолеты хочет приобрести Россия.

«В приоритете — Boeing 737, который используется в большинстве авиакомпаний РФ. Также есть интерес к широкофюзеляжному Boeing 777, который способен летать на дальние расстояния», — отмечают источники Telegram-канала.

Поставки запчастей Boeing возобновит сразу после снятия санкций, утверждает SHOT.

Взамен американская компания сможет снова получать российский титан, поставки которого были прекращены после начала СВО, в 2022 году.

При этом титан из России последние три года продолжали закупать поставщики Boeing, в частности французский производитель двигателей и шасси Safran.

«Сейчас деньги за те же запчасти получают компании, которые занимаются их поставкой в Россию по схемам параллельного импорта. После снятия санкций доход пойдет именно в казну Boeing», — поясняют собеседники Telegram-канала.

Уход из России

2 марта 2022 года компания Boeing прекратила обслуживание и техподдержку самолетов российских авиакомпаний. Также закрылись и подразделения Boeing в Москве.

Еще через неделю компания заявила, что приостанавливает покупку титана из России и закрывает техотделы в Москве и Киеве. При этом Boeing получала из России треть от общего объема используемого титана (другие крупные поставщики — США, Япония, Китай и Казахстан).

В России находится крупнейший мировой производитель титана «ВСМПО-АВИСМА», который обеспечивает до 30% всех поставок в мире. Осенью 2021 года Boeing и «ВСМПО-АВИСМА» подписали меморандум о стратегическом партнерстве, согласно которому компания называлась основным поставщиком титана для всех новых гражданских самолетов Boeing Commercial Airplanes (777X), а также для уже существующих моделей (737, 787, 777).

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Летом 2022 года Boeing выпустил долгосрочный прогноз по коммерческому рынку, в котором говорилось, что не ожидает каких-либо поставок самолетов в Россию в ближайшие 20 лет , то есть до 2041 года. До начала СВО компания планировала поставить в Российскую Федерацию за это время 1,5 тыс. самолетов.

Вместе с тем весной 2024 года у Boeing возникли проблемы с запчастями из-за антироссийских санкций, так как они начали сказываться на цепочке поставок производителя самолетов.

«Такого не допустим»

Первый вице-премьер Денис Мантуров в 2024 году заявил, что Россия получила «хороший урок», когда производители самолетов Boeing и Airbus ушли из России. Если же они захотят вернуться, то столкнутся с проблемами, как и автопроизводители.

«Знаете, я опущусь с неба на землю, приведу пример относительно автомобильной промышленности. То, как поступили зарубежные производители — после такого демарша, хлопанья дверями и выхода с нашего рынка (оказалось, что можно за один день уехать), — такого мы точно уже не допустим», — сказал он.

Мантуров также заверил, что, несмотря на уход компаний, техобслуживание самолетов ведется и воздушные суда соответствуют требованиям безопасности.

«Относительно ремонта и своевременной замены запчастей — все это делается», — подытожил Мантуров.