Корму танкера «Волгонефть-239» наполовину демонтировали

Кормовая часть танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе, наполовину демонтирована. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

«Демонтаж танкера «Волгонефть-239» выполнен наполовину. Более 350 тонн металла сдано на переработку», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент идет заключительный этап разделки кормовой части судна.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. 7 февраля новые случаи выбросов мазута зафиксировали на 15 участках проведения работ в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

В феврале представитель компании «Волгатранснефть» Ольга Паутова назвала причиной крушения танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе ветро-волновую нагрузку.

Ранее Минтранс РФ рассказал о демонтаже танкера «Волгонефть-239».