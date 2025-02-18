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Заболеваемость ОРВИ в России выросла почти на 8%

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ в стране на 7,7% за неделю
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В России с 10 по 16 февраля 932 тыс. человек заразились респираторными вирусными инфекциями, что на 7,7% больше показателя прошлой недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что средний показатель заболеваемости ОРВИ (острыми респираторными вирусными инфекциями) по стране превышен в 49 регионах. В 30 за указанный период на 30% выросло количество госпитализаций.

Роспотребнадзор добавил, что для предотвращения распространения инфекций в РФ были закрыты 267 школ, 87 детсадов и восемь школ-интернатов.

Эпидемиолог, зампрезидента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко объяснил февральскую вспышку ОРВИ и гриппа возвращением детей в школы. По его словам, происходящее соответствует прогнозам, а что касается карантина, то его вводят отдельные учебные заведения для защиты детей и учителей.

Ранее профессор сообщила, что после COVID-19 лечить ОРВИ малиной и медом недостаточно.

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