Заболеваемость ОРВИ в России выросла почти на 14%

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ в стране на 13,7% за неделю

В России с 3 по 9 февраля 865 тыс. человек заразились респираторными вирусными инфекциями, что на 13,7% больше показателя прошлой недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что средний показатель заболеваемости ОРВИ превышен в 50 регионах, а в 19 на 30% по сравнению с концом января — началом февраля выросло число госпитализаций. При этом показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 10,4%.

Эпидемиолог, зампрезидента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко объяснил февральскую вспышку ОРВИ и гриппа возвращением детей в школы. По его словам, происходящее соответствует прогнозам, а что касается карантина, то его вводят отдельные учебные заведения для защиты детей и учителей. Онищенко также призвал россиян не волноваться о птичьем гриппе: случаи заражения им в России пока не регистрируются.

Ранее профессор сообщила, что после COVID-19 лечить ОРВИ малиной и медом недостаточно.