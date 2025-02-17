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Птичий грипп незаметно распространяется среди людей, предупредили ученые

CDC: сезонный рост заболеваемости ОРВИ скрыл заражения людей птичьим гриппом
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Gerald Herbert/AP

Специалисты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США обнаружили скрытое распространение вируса птичьего гриппа H5N1 среди людей. Тенденция оказалась замаскирована сезонным ростом респираторных инфекций и возвращением туберкулеза. Отчет опубликован на официальном сайте учреждения.

Согласно докладу, H5N1 выявили у трех ветеринаров, работавших с крупным рогатым скотом. В двух случаях источник заражения оказался неясным. При этом ни у одного из ветврачей не было симптомов гриппа. Также не было зафиксировано передачи патогена от человека к человеку.

Инфекции обнаружили с помощью тестов на антитела у 150 ветеринаров из 46 штатов, что свидетельствует о распространении вируса за пределами известных очагов.

Эксперты подчеркивают, что многие случаи заражения остаются незамеченными.

«Если вирус чаще распространяется, чем выявляется, мы рискуем упустить мутации, которые облегчат передачу между людьми», — заявила исследователь Лорен Сауэр из Университета Небраски.

Первый случай заражения человека H5N1 в Неваде был зарегистрирован на прошлой неделе, увеличив общее число случаев в США до 68. В штате также обнаружен новый штамм вируса, D1.1, который может лучше адаптироваться к клеткам млекопитающих.

Передача H5N1 через коровье молоко экспериментально подтверждена, что вызывало тревогу у специалистов.

Эксперты призывают соблюдать меры предосторожности: избегать контакта с дикими животными, использовать средства защиты при работе со скотом и быть внимательными к признакам заболевания.

Ранее ученые назвали новый штамм птичьего гриппа одной из главных угроз 2025 года.

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