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Ледяные глыбы разрушили инфраструктуру центрального пляжа Таганрога

SHOT: центральный пляж Таганрога оказался разрушен из-за ледяного шторма
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Telegram-канал «SHOT»

Инфраструктура центрального пляжа Таганрога оказалась разрушена из-за ледяного шторма. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Во время шторма ледяные глыбы были выброшены на берег — в результате оказались разрушены лавочки, урны и другая инфраструктура.

По данным SHOT, местные власти намерены приводить пляж в порядок после улучшения погоды. В ближайшие недели в Таганроге ожидаются морозы, а потепление должно произойти в самом конце февраля.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал, что 16 января в 14 регионах РФ ожидается сильный снег и ветер до 35 м/с. Кроме того, по словам синоптика, на юге России, в Крыму ожидаются сильные осадки, дождь, ветер до 15–20 м/с, мокрый снег, который перейдет в снег. В результате возможно образование гололеда.

12 февраля глава МЧС России Александр Куренков заявил, что в прошлом году ведомство зафиксировало более 270 чрезвычайных ситуаций на территории страны.

Ранее в США на фоне непогоды произошла авария с участием около 30 машин.

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