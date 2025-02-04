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Ядовитая змея заползла в прихожую московской квартиры

Mash: ядовитая коралловая змея заползла в прихожую московской квартиры
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Максим Богодвид/РИА Новости

В Москве ядовитая коралловая змея заползла в прихожую квартиры на Гродненской улице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Перепуганные жители квартиры вызвали спасателей для того, чтобы они вынесли из квартиры рептилию.

На данный момент неизвестно, как именно змея попала в квартиру к москвичам.

Похожий инцидент ранее произошел в московской гостинице. В одном из номеров сотрудники обнаружили полуметровую пятнистую змею.

Как рассказала сотрудница, поначалу приняла это за розыгрыш постояльцев, оставивших в номере муляж рептилии, и лишь потом увидела, что она шевелится.

Не менее жуткий эпизод также произошел в Великобритании. Местная жительница Кейси-Ли Мосс рассказала, что пережила настоящий шок, когда утром обнаружила змею в своем унитазе. Поймать рептилию не удалось, она скрылась в канализации. Теперь женщина боится пользоваться туалетом.

Ранее эксперт оценил вероятность нашествия змей в Москве из-за теплой зимы.

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