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Британка обнаружила змею в унитазе и теперь боится пользоваться туалетом

Metro: британка боится пользоваться туалетом, обнаружив там змею
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Kacey Leigh/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница Великобритании обнаружила змею в унитазе и теперь боится пользоваться туалетом, пишет Metro.

Кейси-Ли Мосс рассказала, что пережила настоящий шок, когда утром обнаружила змею в своем унитазе. По словам женщины, она подошла к туалету около 6 утра, включила свет и увидела голову змеи.

«Я застыла от ужаса. Никогда в жизни не была так напугана», — рассказала она.

Она сразу позвала своего парня Харви, но тот сначала не поверил ей. В итоге на место был вызван сотрудник Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными. Он обнаружил, что змея скрылась в канализации . По словам специалиста, это, скорее всего, был маисовый полоз — неядовитая змея, популярная среди любителей экзотических питомцев.

Однако поймать ее не удалось: животное застряло в U-образном изгибе трубы и продолжило двигаться вниз. Кейси-Ли призналась, что теперь боится пользоваться туалетом.

«Я не могу успокоиться, пока не узнаю, где змея. Я просто рада, что не села на унитаз, не заметив ее», — призналась британка.

Специалисты пообещали женщине вернуться, если змея снова появится.

Ранее змея впилась между ног мужчине из Индонезии и не хотела отпускать.

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