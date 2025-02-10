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Москвичка засосала в пылесос пробравшуюся в ее квартиру змею

В Москве женщина заметила в ванной змею и засосала ее в пылесос
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Pixabay

Москвичка обнаружила у себя в квартире змею. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в доме на улице Академика Волгина. Как рассказал собеседник, женщина зашла в ванную и заметила рептилию. После этого она схватилась за пылесос, в который и попала змея.

Как рассказал источник, змея была агрессивно настроена к людям. Каким образом она оказалась в жилье, не уточняется.

Подобный случай происходил в Москве несколько дней назад на Гродненской улице. Рептилия ярко кораллового цвета заползла в прихожую, испугавшиеся жильцы вызвали спасателей, которые вынесли змею из жилья.

Как полагает начальник столичного отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин, проживающие на природе Москвы змеи вряд ли проснутся раньше из-за теплой зимы.

Он также считает, что преждевременно прогнозировать размножение змей в городе.

Ранее британка обнаружила змею в унитазе и теперь боится пользоваться туалетом.

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