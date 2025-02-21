Полиция Израиля заявила об угрозе опаснейшего теракта из-за взрывов автобусов

Взрывы пустых автобусов в пригороде Тель-Авива указывают на планирование опаснейшего террористического акта. Об этом РИА Новости заявил представитель полиции Израиля майор Михаил Зингерман.

По его словам, сперва в полицию поступили сообщения о двух взрывах в Бат-Яме, которые произошли с разницей в несколько минут. После этого было заявлено о третьем взрыве в городе Холон.

«Речь идет о трех взрывах. По всей вероятности, предотвращен опаснейший террористический акт, который планировался», — сказал Зингерман.

Представитель полиции добавил, что в настоящее время правоохранители работают в округе Тель-Авива. Зингерман уточнил, что в полицию поступили сообщения о подозрительных предметах, найденных в городе и Холоне.

О взрывах автобусов несколькими часами ранее сообщало издание Times of Israel. По его данным, в результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудники полиции остановили движение общественного транспорта в районе взрыва.

Палестинское движение ХАМАС опубликовало заявление по атакам на транспорте в Израиле, назвав атаки «местью». В движении связали взрывы с операцией израильской армии в городе Тулькарм.

Ранее полиция Израиля раскрыла детали взрывов в автобусах.