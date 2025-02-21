Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ХАМАС взял на себя ответственность за атаки на транспорте в Израиле

ХАМАС опубликовал заявление по атакам на транспорте в Израиле
close
Nir Elias/Reuters

ХАМАС опубликовал заявление по атакам на транспорте в Израиле, назвав атаки «местью». Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на заявление подразделения «Тулькарем» в составе ХАМАС.

«Месть за шахидов неизбежна, пока оккупант находится на нашей земле. Совместный оперативный штаб батальона Тулькарем. Это борьба за победу», — заявили боевики радикальной организации.

В Израиле также отметили, что власти страны поручили всем водителям автобусов во всех регионах страны обыскивать транспортные средства перед тем, как отправляться на маршрут.

В городе Бат-Ям, расположенном в 50 километрах от Тель-Авива, произошел взрыв трех автобусов.

В результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудники полиции остановили движение транспорта в районе взрыва. Правоохранители считают, что подозреваемый мог с его помощью скрыться с места происшествия.

Ранее в Петербурге произошел взрыв в салоне автобуса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами