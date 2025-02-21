ХАМАС взял на себя ответственность за атаки на транспорте в Израиле

ХАМАС опубликовал заявление по атакам на транспорте в Израиле

ХАМАС опубликовал заявление по атакам на транспорте в Израиле, назвав атаки «местью». Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на заявление подразделения «Тулькарем» в составе ХАМАС.

«Месть за шахидов неизбежна, пока оккупант находится на нашей земле. Совместный оперативный штаб батальона Тулькарем. Это борьба за победу», — заявили боевики радикальной организации.

В Израиле также отметили, что власти страны поручили всем водителям автобусов во всех регионах страны обыскивать транспортные средства перед тем, как отправляться на маршрут.

В городе Бат-Ям, расположенном в 50 километрах от Тель-Авива, произошел взрыв трех автобусов.

В результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудники полиции остановили движение транспорта в районе взрыва. Правоохранители считают, что подозреваемый мог с его помощью скрыться с места происшествия.

Ранее в Петербурге произошел взрыв в салоне автобуса.