В пригороде Тель-Авива взорвались три автобуса

В городе Бат-Ям, расположенном в 50 километрах от Тель-Авива, произошел взрыв трех автобусов. Об этом сообщает издание Times of Israel (TOI).

По предварительным данным, внутри транспортных средств были заложены бомбы. Авторы отметили, что взрывы произошли практически синхронно. Перед произошедшим водителям указали остановить машины и проверить их на наличие взрывчатых устройств, добавили журналисты.

В результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудники полиции остановили движение транспорта в районе взрыва. Правоохранители считают, что подозреваемый мог с его помощью скрыться.

В конце января в Испании произошел взрыв на заводе компании Rheinmetall. Инцидент произошел в городе Мурсия на юго-востоке страны. Ранения получили шесть сотрудников предприятия, один из них находился в тяжелом состоянии. Продукция завода экспортируется в Турцию и Израиль.

Ранее в Петербурге произошел взрыв в салоне автобуса.