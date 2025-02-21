Появились подробности взрыва автобусов в пригороде Тель-Авива

Полиция Израиля: неизвестные заложили пять бомб в автобусах в Бат-Яме и Холоне

Неизвестные заложили пять бомб в автобусах в городах Бат-Ям и Холон, расположенных в пригороде Тель-Авива. Об этом телеканалу N12 сообщил официальный представитель полиции Израиля Арье Дорон.

По данным канала, из пяти бомб три взрывных устройства были приведены в действие, еще две успели обнаружить и обезвредить. Авторы отметили, что к одному из устройств была прикреплена записка с текстом на иврите и арабском, гласящим «месть за Тулькарм».

О взрывах автобусов несколькими часами ранее сообщало издание Times of Israel. По его данным, в результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудники полиции остановили движение общественного транспорта в районе взрыва.

27 января Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале контртеррористической операции в городе Тулькарм в северной части Западного берега реки Иордан. Согласно сообщению ЦАХАЛ, в этот же день израильские военные авиаударом ликвидировали главу палестинского радикального движения ХАМАС Ихаба Абу Ативи.

Ранее израильская авиация нанесла удар по складу оружия ХАМАС.