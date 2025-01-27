Армия Израиля объявила о контртеррористической операции в Тулькарме

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале контртеррористической операции в городе Тулькарм в северной части Западного берега реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«Некоторое время назад в рамках контртеррористических усилий в Иудее и Самарии Армия обороны Израиля и силы пограничной полиции Израиля начали контртеррористическую операцию в Тулькарме», — сказано в заявлении.

Согласно сообщению ЦАХАЛ, 27 января израильские военные авиаударом ликвидировали главу палестинского радикального движения ХАМАС в Тулькарме Ихаба Абу Ативи.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников и уничтожение ХАМАС.

19 января 2025 года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Его начало было отложено примерно на три часа в связи с тем, что Израиль не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников. Воспользовавшись заминкой, израильские военные обстреляли объекты в центре и на севере Газы. Палестинская группировка вскоре отпустила трех женщин. В ответ на это Израиль выпустил из тюрем 90 заключенных.

Ранее начальник Южного командования ЦАХАЛ подал в отставку вслед за начальником генштаба.