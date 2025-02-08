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Израильская авиация нанесла удар по складу оружия ХАМАС

ЦАХАЛ: израильские истребители атаковали склады оружия ХАМАС в Сирии

Истребители Военно-воздушных сил Израиля атаковали склады оружия радикального палестинского движения ХАМАС в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Удары были нанесены в районе Дейр-Али на юге Сирии.

«Оружие, хранившееся на складах, предназначалось для атак по войскам ЦАХАЛ», — отмечается в сообщении.

27 января ЦАХАЛ объявил о начале контртеррористической операции в городе Тулькарм в северной части Западного берега реки Иордан. В тот же день израильская авиация авиаударом ликвидировала главу палестинского радикального движения ХАМАС в Тулькарме Ихаба Абу Ативи.

С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в рамках соглашения об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.

Первый этап сделки, предусматривающий освобождение 33 израильских заложников в обмен на около тысячи палестинцев за 42 дня, уже включал два обмена. С начала перемирия значительно увеличились поставки гуманитарной помощи в Газу, а Израиль разрешил жителям возвращаться с юга на север анклава.

Ранее ХАМАС обвинил Израиль в уклонении от перемирия.

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