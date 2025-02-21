В Госдуме напомнили россиянам о длинных майских праздниках

В мае 2025 года россиян ждут длинные выходные из-за переноса нерабочего дня в связи с празднованием 23 февраля. Об этом ТАСС сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«Действительно, в последний месяц зимы подольше отдохнуть на праздники у нас не получится. В то же время в мае россиян ждут полноценные каникулы с 8 по 11 мая», — сказала депутат.

Стенякина добавила, что понедельник, 24 февраля, будет полноценным рабочим днем.

В конце января директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев сообщил, что 8 Марта в 2025 году выпадет на субботу, поэтому дополнительный выходной день будет перенесен на 13 июня. Он отметил, что 12 июня граждане также будут отдыхать, отмечая День России.

18 февраля министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что календарь выходных и рабочих дней каждый год определяется правительством РФ. При его формировании кабмин учитывает длительность новогодних и майских праздников, отметил министр.

Ранее в Госдуме РФ призвали сократить новогодние выходные.