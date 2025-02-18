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Россиянам напомнили о длинных майских выходных

Глава Минтруда Котяков: россиян ждут длинные майские выходные
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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Благодаря отсутствию сокращенных недель в феврале и марте россиян ждут длинные майские праздники. Об этом ТАСС сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Получилось так, что 8 марта и 23 февраля выпали на выходные дни, мы этими днями воспользовались, чтобы сформировать достаточно длинные майские праздники. Сегодня календарь достаточно сбалансирован, у нас меньше разорванных трудовых недель внутри года», — сказал глава ведомства.

Котяков добавил, что календарь выходных и рабочих дней каждый год определяется правительством РФ. При его формировании кабмин учитывает длительность новогодних и майских праздников, отметил министр.

В конце января эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова сообщила, что дополнительный выходной в честь Дня защитника Отечества в 2025 году перенесли на 8 мая. Таким образом, в мае россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Ранее каждый пятый россиянин выступил за сокращение майских праздников.

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