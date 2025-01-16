В Госдуме РФ призвали сократить новогодние выходные

Число выходных дней, которые даются россиянам в новогодние праздники, надо сократить до пяти. Об этом в ходе беседы с журналистом Александром Юнашевым, запись которой опубликована в его Telegram-канале, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Законодатель обратил внимание на то, что в период с 31 декабря и до конца новогодних каникул в стране резко увеличивается количество людей с различными травмами и заболеваниями.

«Приезжают все наши коллеги с холециститами, с панкреатитами, с обострениями после вкусной жирной еды», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что аналогичная ситуация наблюдается во время Пасхи и майских праздников.

Как сказал Башанкаев, длинные выходные являются нецелесообразными «по медицинским ощущениям». Он пришел к выводу, что было бы лучше, если бы россияне отдыхали в течение трех–пяти дней несколько раз в году. При этом одна из причин заключается в том, что после однократных долгих каникул граждане просто «забывают, как работать».

В прошедшие новогодние праздники большинство россиян отдыхали 11 дней подряд — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Однако перед этим им пришлось отработать шесть дней — с 23 по 28 декабря.

Ранее аналитики выяснили, сколько денег жители РФ в среднем потратили на еду в новогодние каникулы.