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Главного судмедэксперта Таганрога арестовали по делу о взятках за выдачу тел

Суд отправил в СИЗО главного судмедэксперта Таганрога Терземан по делу о взятках
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Суд арестовал главного судебно-медицинского эксперта Таганрога Оксану Терземан, которая обвиняется в получении взяток за выдачу тел. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Ростовской области Галина Гагалаева.

По ее словам, в следственный изолятор также поместили подчиненную Терземан — Олесю Хань. Третью подозреваемую — Лиану Юсупову — отправили под домашний арест. По данным ФСБ, руководство и сотрудники Таганрогского отделения ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» вымогали взятки за более быстрое выполнение своих трудовых обязанностей — бальзамирование тел, наложение грима и подготовку к захоронению. Полученные деньги шли «мимо кассы» прямо в карманы злоумышленников. Правоохранители выяснили, что за четыре года общая сумма взяток превысила 70 млн рублей.

Сотрудники ФСБ также установили, что часть взяток шла в Ростов-на-Дону неустановленным должностным лицам из областного Минздрава за покровительство.

17 февраля стало известно, что против руководителя и сотрудников морга в Таганроге возбудили уголовное дело о взятках. В здании морга прошли обыски.

Ранее замминистра спорта Ростовской области освободили от должности из-за дела о взятке.

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