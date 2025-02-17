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Против руководителя российского морга завели уголовное дело

Против руководителя и сотрудников таганрогского морга возбудили дело о взятках
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Shutterstock

Против руководителя и сотрудников морга в Таганроге Ростовской области возбудили уголовное дело о взятках. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональное УФСБ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя и ряда сотрудников Таганрогского отделения ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы», причастных к вымогательству взяток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство и сотрудники учреждения вымогали деньги у жителей города за более быстрое выполнение своих трудовых обязанностей — бальзамирование тел, грим, подготовка умерших к захоронению.

Полученные деньги шли «мимо кассы», прямо в карманы злоумышленников.

Недавно издание 161.RU сообщало, что в здании морга прошли обыски. Правоохранители полагали, что сотрудники заведения заработали порядка 70 млн рублей за счет вымогательства денег у родственников умерших людей. По предварительным данным, преступная схема работала с 2020 года.

Ранее на территории морга в Ленобласти в уличном контейнере нашли 68 тел умерших.

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