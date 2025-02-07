В морг Таганрога правоохранители пришли с обысками

В морге Таганрога прошли обыски, сотрудников ритуального учреждения подозревают в вымогательстве денег у родственников умерших. Об этом рассказал редакции 161.RU источник в силовых структурах.

«Руководство и сотрудников морга подозревают в вымогательстве денег за ускоренную выдачу тел, а также взятках за дополнительные услуги: грим, бальзамирование», — сообщил источник портала.

По данным правоохранителей, преступная схема в морге могла работать с 2020 года. В ходе преступной деятельности участники схемы могли получить свыше 70 миллионов рублей. В ходе обыска силовики изъяли компьютеры и документацию учреждения. Проводятся следственные мероприятия.

До этого сообщалось, что правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия в Межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе (МРЭО) ГИБДД в Ростове-на-Дону. Причины происходящего неизвестны. Источник уточнил, что «проводятся оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых изымаются и изучаются документы».

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